Visa überrascht mit starkem Quartal - Aktie dennoch unter Druck

Zahlen überzeugen

29.07.26 08:10 Uhr

Visa hat Umsatz und bereinigten Gewinn stärker gesteigert als von Analysten erwartet. Gleichzeitig kündigte der Konzern einen Stellenabbau an.

Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat im dritten Quartal überraschend viel umgesetzt und verdient. Der Erlös sei in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um rund 14 Prozent auf 11,6 Milliarden US-Dollar (10,2 Mrd. Euro) gestiegen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn legte gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf 6,3 Milliarden US-Dollar zu. Bei beiden Kennzahlen hatten Analysten mit weniger gerechnet.

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Die Visa-Aktie rutscht im nachbörslichen Handel an der NYSE um 1,15 Prozent auf 362,37 US-Dollar ab.

Das Ausgabeverhalten von Konsumenten und Unternehmen bleibe widerstandsfähig, wurde Unternehmenschef Ryan McInerney in der Mitteilung zu den Zahlen zitiert. Für Abfindungen legte Visa gut eine halbe Milliarde US-Dollar zur Seite. Bloomberg zufolge streicht das im US-Standardwerteindex Dow Jones Industrial notierte Unternehmen etwa sieben Prozent der Arbeitsplätze. Das entspricht rund 2.600 Stellen, wie die Nachrichtenagentur unter Berufung auf eine interne Mitteilung des Firmenchefs berichtete.-