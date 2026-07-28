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Zahlen überzeugen

Visa überrascht mit starkem Quartal - Aktie steigt

Visa überrascht mit starkem Quartal - Aktie steigt

Visa hat Umsatz und bereinigten Gewinn stärker gesteigert als von Analysten erwartet. Gleichzeitig kündigte der Konzern einen Stellenabbau an.

Werte in diesem Artikel
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Der Erlös sei in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um rund 14 Prozent auf 11,6 Milliarden US-Dollar (10,2 Mrd Euro) nach oben geklettert, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn legte zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar zu. Bei beiden Kennzahlen hatten Analysten mit weniger gerechnet. Die Visa-Aktie gewinnt im NYSE-Handel zeitweise 0,62 Prozent auf 368,86 US-Dollar.

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Das Ausgabeverhalten von Konsumenten und Konzernen bleibe widerstandsfähig, wurde Unternehmenschef Ryan McInerney in der Mitteilung zu den Zahlen zitiert. Für Abfindungen legte Visa gut eine halbe Milliarde Dollar zur Seite. Bloomberg zufolge streicht das im US-Standardwerteindex Dow Jones (Dow Jones Industrial) notierte Unternehmen etwa sieben Prozent der Arbeitsplätze. Das entspricht circa 2.600 Stellen, wie die Nachrichtenagentur unter Berufung auf eine interne Mitteilung des Firmenchefs berichtete.

dpa-AFX

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com, varandah / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
14:36 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 Visa Buy UBS AG
29.04.26 Visa Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.04.26 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Visa Buy UBS AG