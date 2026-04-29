Zahlen veröffentlicht

Der Online-Riese Amazon hat Anlegern am Mittwoch nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn von Amazon ist im ersten Quartal 2026 von 1,59 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum auf nun 2,78 US-Dollar je Aktie gestiegen. Analysten hatten im Vorfeld durchschnittlich mit einem Gewinnanstieg auf 1,63 US-Dollar je Aktie gerechnet. Der operative Gewinn zog um 30 Prozent auf fast 24 Milliarden Dollar an.

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Der Umsatz ist im Berichtszeitraum auf 181,519 Milliarden US-Dollar angewachsen, nach 155,67 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Hier hatten die Experten Amazon einen Umsatzanstieg auf 177,27 Milliarden US-Dollar zugetraut.

In der Cloud-Sparte AWS wurde zum Jahresauftakt die höchste Wachstumsrate seit 2022 verzeichnet. Der Umsatz des Segments legte in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 28 Prozent auf knapp 38 Milliarden Dollar (rund 32,5 Mrd Euro) zu.

Zudem übertraf auch die Umsatzprognose für das zweite Quartal die Markterwartungen. Wegen hoher Investitionen in den Ausbau des Geschäfts mit der Cloud und Produkten rund um die Künstliche Intelligenz (KI) ging allerdings der Zufluss an Zahlungsmitteln (Cashflow) deutlich zurück.

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Die Amazon-Aktie, die im regulären Handel noch auf ein Rekordhoch von 265,91 Dollar geklettert war, legte im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise um 2,76 Prozent auf 270,30 US-Dollar zu.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX