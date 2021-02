PayPal-Aktie springt vorbörslich an: PayPal beendet 2020 als "Rekordjahr"

Für PayPal ging das vierte Geschäftsquartal 2020 mit einem Plus bei Umsatz und Ergebnis zu Ende. Der Gewinn je Aktie zog auf 1,08 US-Dollar je Aktie an, nachdem das Unternehmen beim Gewinn vor Jahresfrist noch 0,83 US-Dollar je Aktie in den Büchern stehen hatte. Analysten hatten ein EPS von 0,996 US-Dollar in Aussicht gestellt.

Der Umsatz verbesserte sich auf 6,12 Milliarden US-Dollar - vor Jahresfrist hatte der Konzern noch 4,96 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Die Analystenschätzungen für den Umsatz hatten sich zuvor auf 6,09 Milliarden US-Dollar belaufen, damit lag PayPal über den Erwartungen.

Im Gesamtjahr setzte PayPal 21,45 Milliarden US-Dollar um, Analysten hatten dem Unternehmen zuvor 21,42 Milliarden US-Dollar zugetraut, nach 17,77 Milliarden US-Dollar im Fiskaljahr zuvor. Das Ergebnis je Aktie lag 2020 bei 3,54 US-Dollar und damit über den Schätzungen des Experten, die, nach 3,10 US-Dollar im Vorjahr, bei 3,79 US-Dollar gelegen hatten.

Die PayPal-Aktie legt im vorbörslichen NASDAQ-Handel daraufhin zeitweise um 6,07 Prozent auf 267,20 US-Dollar zu.

