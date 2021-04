Umsatzexplosion bei Tesla-Konkurrent: NIO legt Quartalsbilanz vor - NIO-Aktie im Minus

Aktien in diesem Artikel NIO 32,44 EUR

Der Elektroautobauer NIO hat im ersten Quartal eine außerordentlich gute Geschäftsentwicklung vorzuweisen. Das Ergebnis je Aktie lag mit -3,14 CNY deutlich im negativen Bereich, verglichen zum Vorjahresquartal, als das EPS bei -1,647 CNY gelegen hatte. Experten hatten zuvor im Schnitt -0,678 CNY erwartet. Der Nettoverlust wurde mit 451 Millionen Yuan angegeben

Zeitgleich vermeldete das Unternehmen einen massiven Umsatzsprung: Die Erlöse kletterten von 1,39 Milliarden CNY auf 7,98 Milliarden CNY, ein sattes Plus von 481,8 Prozent und deutlich mehr, als Experten im Vorfeld erwartet hatten: Die Analystenschätzungen hatten sich auf einen Umsatz von 6,84 Milliarden US-Dollar belaufen.

"NIO startete das Jahr 2021 mit einem neuen vierteljährlichen Auslieferungsrekord von 20.060 Fahrzeugen im ersten Quartal, was einem starken Wachstum von 422,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht", betonte William Bin Li, Gründer, Vorsitzender und CEO von NIO, im Rahmen der Bilanzvorlage. Dabei berichtet er von einer weiterhin starken Nachfrage, betont aber auch, dass der Halbleitermangel auch sein Unternehmen betreffe. "Die Lieferkette steht aufgrund des Halbleitermangels immer noch vor großen Herausforderungen. Angesichts der starken Dynamik in einem volatilen makroökonomischen Umfeld erwarten wir für das zweite Quartal 2021 eine Auslieferung von 21.000 bis 22.000 Fahrzeugen", so der Mananger.

