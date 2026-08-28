Ausblick: NIO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zahlen vor Veröffentlichung

31.08.26 07:10 Uhr

NIO wird am Dienstag seine Bücher zum abgelaufenen Quartal öffnen. Das sind die Prognosen der Experten.

NIO gibt am 01.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

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1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,370 CNY gegenüber 2,31 CNY im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 32,90 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 19,01 Milliarden CNY im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Redaktion finanzen.net