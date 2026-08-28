Ausblick: NIO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NIO wird am Dienstag seine Bücher zum abgelaufenen Quartal öffnen. Das sind die Prognosen der Experten.
NIO gibt am 01.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,370 CNY gegenüber 2,31 CNY im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 32,90 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 19,01 Milliarden CNY im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Redaktion finanzen.net
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