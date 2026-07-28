Ausblick: Arm gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Bei Arm stehen Zahlen an.
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Arm öffnet am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
30 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,401 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
29 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,26 Milliarden USD - das würde einem Zuwachs von 19,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 39 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,17 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,850 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 38 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,99 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,92 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.net
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