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Zahlen voraus

Ausblick: Aurora Cannabis stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick: Aurora Cannabis stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aurora Cannabis gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurora Cannabis
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Aurora Cannabis präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

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Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,183 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,270 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Aurora Cannabis soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 67,4 Millionen CAD abgeschlossen haben - davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 31,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,418 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,140 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 288,6 Millionen CAD, gegenüber 320,6 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com

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