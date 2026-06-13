Ausblick: Aurora Cannabis stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Aurora Cannabis gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.
Werte in diesem Artikel
Aurora Cannabis präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,183 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,270 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Aurora Cannabis soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 67,4 Millionen CAD abgeschlossen haben - davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 31,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,418 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,140 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 288,6 Millionen CAD, gegenüber 320,6 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aurora Cannabis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurora Cannabis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com
Aktuelle Aurora Cannabis Aktie News
Aurora Cannabis Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aurora Cannabis nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.