Ausblick: Ericsson verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zahlen voraus

13.07.26 07:01 Uhr

Ericsson gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.

Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) äußert sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

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Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,18 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ericsson ein EPS von 1,37 SEK je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 53,94 Milliarden SEK aus - eine Minderung von 3,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ericsson einen Umsatz von 56,13 Milliarden SEK eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 22 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,72 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 8,53 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt von insgesamt 227,14 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 236,68 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net