DAX25.134 -0,6%Est506.069 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 -1,6%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.721 +0,6%Euro1,1807 +0,2%Öl71,29 +1,4%Gold5.017 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Siemens 723610 RENK RENK73 Microsoft 870747 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas schwächer -- Nikkei im Plus -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Siemens, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP, Carvana im Fokus
Top News
Microsoft-Aktie vor Turnaround? Aktien-Kauf von Direktor Stanton weckt Hoffnung bei Anlegern Microsoft-Aktie vor Turnaround? Aktien-Kauf von Direktor Stanton weckt Hoffnung bei Anlegern
Airbus SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy Airbus SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zahlen voraus

Ausblick: Etsy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

19.02.26 10:14 Uhr
NYSE-Aktie Etsy vor Kennzahlen im Fokus - Was erwarten Experten von der Bilanz? | finanzen.net

Am Donnerstag wird Etsy seine Kennzahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen. Was Analysten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Etsy Inc
42,81 EUR 5,62 EUR 15,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Etsy öffnet am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Wer­bung

28 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,846 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

27 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 884,3 Millionen USD - das würde einem Zuwachs von 3,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 852,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 28 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,35 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,88 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 2,81 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Etsy und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Etsy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Etsy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Spencer Platt/Getty Images, Sergei Elagin / Shutterstock.com

Nachrichten zu Etsy Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Etsy Inc

DatumRatingAnalyst
25.07.2019Etsy BuyBTIG Research
01.07.2019Etsy BuyNeedham & Company, LLC
04.04.2019Etsy BuyCanaccord Adams
29.03.2019Etsy PerformOppenheimer & Co. Inc.
08.03.2019Etsy NeutralBTIG Research
DatumRatingAnalyst
25.07.2019Etsy BuyBTIG Research
01.07.2019Etsy BuyNeedham & Company, LLC
04.04.2019Etsy BuyCanaccord Adams
07.08.2018Etsy HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.06.2018Etsy HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
29.03.2019Etsy PerformOppenheimer & Co. Inc.
08.03.2019Etsy NeutralBTIG Research
14.09.2018Etsy NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
07.11.2017Etsy Sector PerformRBC Capital Markets
04.08.2017Etsy Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.12.2015Etsy SellROTH Capital Partners, LLC
04.11.2015Etsy SellMonness, Crespi, Hardt & Co.
12.10.2015Etsy SellMonness, Crespi, Hardt & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Etsy Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen