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Zahlen voraus

Ausblick: HENSOLDT stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

05.05.26 10:51 Uhr
HENSOLDT-Aktie vor Quartalsbilanz im Fokus: Diese Geschäftsentwicklung prognostizieren Analysten für den Rüstungsspezialisten | finanzen.net

HENSOLDT gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
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HENSOLDT präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,095 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -0,260 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 489,0 Millionen EUR - ein Plus von 23,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HENSOLDT 395,0 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie, gegenüber 0,770 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 2,76 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 2,46 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HENSOLDT

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27.02.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
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15.04.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
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31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
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