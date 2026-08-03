Ausblick: IONOS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bei IONOS steht die Blanzveröffentlichung an.
IONOS lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird IONOS die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass IONOS im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,496 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,460 EUR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite soll IONOS 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 348,1 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 22,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte IONOS 448,7 Millionen EUR umsetzen können.
10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,91 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,65 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,40 Milliarden EUR, gegenüber 1,32 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.06.26
|IONOS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|20.05.26
|IONOS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG