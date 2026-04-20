DAX24.292 +1,4%Est505.882 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,09 +2,9%Nas25.114 +0,9%Bitcoin68.111 +1,7%Euro1,1733 -0,1%Öl107,2 -1,8%Gold4.613 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 NEL ASA A0B733 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Grün -- Autozölle dürften VW & Co. belasten - Berkshire Hathaway setzt mehr um -- GameStop will wohl eBay übernehmen -- E.ON, UBS, Deutsche Bank, Merck im Fokus
Top News
Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Börse kompakt: 10 Fakten für den Wochenstart - Bilanzen von Palantir, Pinterest und ON Semiconductor voraus Börse kompakt: 10 Fakten für den Wochenstart - Bilanzen von Palantir, Pinterest und ON Semiconductor voraus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zahlen voraus

Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

04.05.26 08:01 Uhr
Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor | finanzen.net

Bei Lucid steht die Bilanzvorlage vor der Tür.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lucid Group Inc Registered Shs
5,60 EUR 0,30 EUR 5,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Lucid Group veröffentlicht am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -2,346 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,400 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 57,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 370,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 235,1 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -7,877 USD je Aktie, gegenüber -12,090 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 2,17 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Lucid Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

Nachrichten zu Lucid Group Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen