Ausblick: NIO zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Für NIO-Anleger wird es am Donnerstag spannend.
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NIO wird sich am 21.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,43 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NIO noch 3,01 CNY je Aktie verloren.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,03 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei NIO für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 25,57 Milliarden CNY aus.
Die Erwartungen von Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,66 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -5,47 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 26 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 130,63 Milliarden CNY, gegenüber 87,49 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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