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Zahlen voraus

Ausblick: ServiceNow öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: ServiceNow öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bei ServiceNow stehen die Quartalszahlen zur Veröffentlichung an.

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ServiceNow Inc
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ServiceNow präsentiert am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

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37 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,859 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 132,16 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,370 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 36 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,93 Milliarden USD aus - eine Steigerung von 22,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ServiceNow einen Umsatz von 3,22 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 43 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,15 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,67 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 44 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,19 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 13,28 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JHVEPhotov / Shutterstock.com

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25.07.19 ServiceNow Outperform BMO Capital Markets
23.07.19 ServiceNow Buy Needham & Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Outperform Cowen and Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Buy Needham & Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Outperform BMO Capital Markets