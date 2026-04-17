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Ausblick: Spotify vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

27.04.26 07:52 Uhr
Ausblick: Spotify vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal | finanzen.net

Diese Bilanzzahlen stellen Experten für Spotify in Aussicht.

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Spotify lädt am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 28 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,95 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Spotify noch 1,16 USD je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 27 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 4,52 Milliarden EUR für Spotify, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,41 Milliarden USD erzielt wurde.

37 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 12,95 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 12,15 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 37 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 19,47 Milliarden EUR, gegenüber 19,40 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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