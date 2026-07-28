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Zahlen voraus

Ausblick: Strategy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: Strategy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Der Bitcoin-HODLER öffnet seine Bücher.

Werte in diesem Artikel
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Strategy (ex MicroStrategy)
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Strategy öffnet am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

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11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Strategy (ex MicroStrategy) für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,189 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 32,60 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Strategy (ex MicroStrategy) in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,35 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 122,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 114,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,69 USD, wohingegen im Vorjahr noch -15,230 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 499,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 477,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Strategy

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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DatumRatingAnalyst
11.02.19 Microstrategy A Buy BWS Financial
27.10.17 Microstrategy A Buy Mizuho
28.07.17 Microstrategy A Hold Deutsche Bank AG
16.11.16 Microstrategy A Buy Mizuho
11.01.16 Microstrateg a Buy Deutsche Bank AG