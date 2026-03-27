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Zahlen voraus

Ausblick: SUSS MicroTec stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

29.03.26 09:01 Uhr
SUSS MicroTec-Aktie: Quartalszahlen voraus - was Anleger jetzt wissen müssen | finanzen.net

SUSS MicroTec wird am 30.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,321 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,870 EUR je Aktie erzielt worden.

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Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 106,4 Millionen EUR - ein Minus von 29,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SUSS MicroTec 150,9 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,39 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 2,72 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 493,2 Millionen EUR, gegenüber 446,2 Millionen EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

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Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumRatingAnalyst
24.03.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
02.02.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
30.01.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyUBS AG
20.01.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyDeutsche Bank AG
19.01.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
24.03.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
02.02.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
30.01.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyUBS AG
20.01.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyDeutsche Bank AG
19.01.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
27.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
08.05.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
21.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
17.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
07.01.2025SÜSS MicroTec SE SellUBS AG

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