Ausblick: thyssenkrupp nucera informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
thyssenkrupp nucera gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.
Werte in diesem Artikel
thyssenkrupp nucera veröffentlicht am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass thyssenkrupp nucera im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,020 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,010 EUR je Aktie gewesen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 126,3 Millionen EUR - das wäre ein Abschlag von 31,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 184,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,346 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,040 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 500,0 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 845,2 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: thyssenkrupp nucera
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thyssenkrupp nucera Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.26
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG