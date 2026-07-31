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Zahlen voraus

Ausblick: thyssenkrupp nucera informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausblick: thyssenkrupp nucera informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

thyssenkrupp nucera gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
7.87 EUR -0.16 EUR -1.99 %
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thyssenkrupp nucera veröffentlicht am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

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2 Analysten schätzen im Schnitt, dass thyssenkrupp nucera im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,020 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,010 EUR je Aktie gewesen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 126,3 Millionen EUR - das wäre ein Abschlag von 31,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 184,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,346 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,040 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 500,0 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 845,2 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp nucera

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thyssenkrupp nucera Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp nucera nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
30.06.26 thyssenkrupp nucera Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.05.26 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
20.03.26 thyssenkrupp nucera Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.03.26 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG
18.03.26 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG