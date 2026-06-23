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Zahlen voraus

Ausblick: Wolfspeed gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausblick: Wolfspeed gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Für Wolfspeed-Anleger wird es am Mittwoch spannend.

Werte in diesem Artikel
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Wolfspeed
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Wolfspeed wird am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

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Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -2,450 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Wolfspeed noch ein Verlust pro Aktie von -4,300 USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 23,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 197,0 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Wolfspeed für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 150,0 Millionen USD aus.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -12,370 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -11,390 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 757,8 Millionen USD, gegenüber 757,6 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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