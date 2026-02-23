Zahlen voraus

Zoom Communications gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.

Zoom Communications wird am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.01.2026 abgelaufen ist.

26 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,49 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 28,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,16 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 25 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,23 Milliarden USD aus - das entspräche einem Plus von 4,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 29 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,97 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,21 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 29 Analysten auf durchschnittlich 4,86 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 4,67 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net