Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Zoom Communications gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.
Werte in diesem Artikel
Zoom Communications wird am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.01.2026 abgelaufen ist.
26 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,49 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 28,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,16 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 25 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,23 Milliarden USD aus - das entspräche einem Plus von 4,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Milliarden USD in den Büchern standen.
Der Ausblick von 29 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,97 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,21 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 29 Analysten auf durchschnittlich 4,86 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 4,67 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Zoom Communications und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Zoom Communications
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zoom Communications
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Zoom Communications News
Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com