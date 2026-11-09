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Barrick Mining-Aktie springt an: Gewinn übertrifft Erwartungen - Umsatz unter den Analystenschätzungen

Barrick Mining-Aktie springt an: Gewinn übertrifft Erwartungen - Umsatz unter den Analystenschätzungen

Der Minenkonzern Barrick Mining hat Einblick in die Bücher des abgelaufenen 3. Quartals gewährt. So schnitt der Goldproduzent bei Gewinn je Aktie und Umsatz ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barrick Mining Corp.
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Der Bergbaukonzern Barrick Mining hat die Geschäftszahlen für das am 30. September 2026 abgelaufene 3. Quartal präsentiert.

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Im Berichtsquartal verbuchte das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,82 US-Dollar. Im Vorfeld hatten Experten im Schnitt ein EPS von 0,79 US-Dollar prognostiziert. Im entsprechenden Vorjahresviertel hatte Barrick Mining noch 0,58 US-Dollar je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Einnahmenseite meldete der Minenriese für die vergangenen drei Monate Erlöse von 5,07 Milliarden US-Dollar. Damit schnitt der Konzern beim Umsatzzuwachs schlechter ab als von Marktbeobachtern erwartet: Analysten hatten im Vorfeld durchschnittlich 5,13 Milliarden US-Dollar auf dem Zettel gehabt (Vorjahreswert: 4,15 Milliarden US-Dollar).

An der NYSE reagiert die Barrick Mining-Aktie im vorbörslichen Handel zeitweise mit einem Plus von 2,49 Prozent auf 41,57 US-Dollar.

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Alexandra Hesse, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
16.07.19 Barrick Gold Equal Weight Barclays Capital
10.04.19 Barrick Gold Buy Deutsche Bank AG
15.02.19 Barrick Gold Hold Deutsche Bank AG
09.01.19 Barrick Gold Overweight Barclays Capital
12.03.18 Barrick Gold Outperform RBC Capital Markets

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