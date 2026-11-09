Barrick Mining-Aktie springt an: Gewinn übertrifft Erwartungen - Umsatz unter den Analystenschätzungen

KI-Nachrichtenüberblick

• Barrick Mining verzeichnete im dritten Quartal ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,82 US-Dollar, deutlich über den Erwartungen von 0,79 US-Dollar und im Vergleich zu 0,58 US-Dollar im Vorjahresquartal.

• Die Umsatzerlöse lagen bei 5,07 Milliarden US-Dollar, was unter den erwarteten 5,13 Milliarden US-Dollar lag, aber dennoch ein Anstieg gegenüber den 4,15 Milliarden US-Dollar im Vorjahr darstellt.