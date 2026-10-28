BASF-Aktie im Plus: Ergebnisprognose 2026 erneut angehoben - Quartal besser als erwartet

Zahlen vorgelegt

28.10.26 17:02 Uhr

Der weltgrößte Chemiekonzern BASF wird nach einem besser als erwarteten dritten Quartal noch einmal optimistischer für das Gesamtjahr.

Die deutsche Chemiebranche profitiert davon, dass der Iran-Krieg die Konkurrenz in Asien hart trifft, die stark von Öl- und Gaslieferungen aus der Golfregion abhängig ist. Die Nachfrage von Kunden hat sich zu Unternehmen in Europa verschoben. So konnte BASF teilweise die Preise anheben.

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Für 2026 peilt BASF nun ein um Sondereinflüsse bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro an, wie der DAX-Konzern am Mittwoch mitteilte. Zuletzt hatte der Vorstand um Markus Kamieth 6,9 bis 7,7 Milliarden Euro im Visier - nach 6,6 Milliarden Euro im Vorjahr. Analysten rechneten im Schnitt mit einem Anstieg auf 7,6 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Bereits im Sommer hatte BASF das Ergebnisziel angehoben.

Im dritten Quartal betrug das operative Ergebnis 1,64 Milliarden Euro und übertraf damit deutlich die Erwartungen der Analysten. Im Vorjahreszeitraum hatte BASF hier 1,43 Milliarden Euro ausgewiesen. Zum Zuwachs beigetragen habe der deutliche Ergebnisanstieg im Kerngeschäft, hieß es. Dies habe den Ergebnisrückgang im Bereich Surface Technologies, zu dem Batteriematerialien und Abgaskatalysatoren gehören, und im Geschäft mit der Landwirtschaft mehr als ausgeglichen.

Der Umsatz legte im Quartal wegen höherer Preise und Mengen um 14,2 Prozent auf 16,36 Milliarden Euro zu. Die stärksten Beiträge seien von den Segmenten Chemicals und Nutrition & Care gekommen, sagte BASF-Chef Kamieth in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Der negative Einfluss von Währungseffekten habe in den vergangenen Quartalen nachgelassen und sich im dritten Quartal leicht ins Positive gedreht.

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Unter dem Strich ging der auf die Aktionäre entfallende Gewinn unter anderem wegen Restrukturierungskosten wie für Abfindungen für Mitarbeiter um knapp 10 Prozent auf 155 Millionen Euro zurück.

Derweil soll der freie Finanzmittelzufluss (Free Cashflow) im laufenden Jahr weiterhin zwischen 1,5 und 2,3 Milliarden Euro betragen, nach rund 1,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Analysten rechnen im Mittel bereits mit einem Wert am oberen Ende der Spanne.

Das Ludwigshafener Dax-Unternehmen stemmt sich mit einem Konzernumbau, Sparprogrammen und Stellenabbau gegen schwierige Zeiten in der Chemieindustrie, der weiter hohe Energiepreise zu schaffen machen.

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Zuletzt hat BASF ein Auge auf Evonik geworfen. Ein Zukauf von Evonik mache Sinn, betonte Kamieth am Mittwoch erneut. Die Zeit sei reif, denn in Europa gebe es eine Konsolidierung in der Chemieindustrie. Dabei machte der BASF-Chef deutlich: Zukäufe können, aber müssen nicht gemacht werden. Eine Übernahme müsse wertsteigernd sein und dürfe nicht überteuert sein.

Die Ludwigshafener gingen auf den Spezialchemieanbieter aus Essen mit einer Preisvorstellung von etwa 24 Euro je Aktie - oder gut 11 Milliarden Euro in Summe - zu, wie die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX Ende vergangener Woche von mit der Transaktion vertrauten Personen erfuhren. Eine mögliche Erhöhung war von Experten bereits erwartet worden, nachdem zunächst 22,15 Euro je Anteilsschein im Raum gestanden hatten.

Ende September hatten die beteiligten Unternehmen sowie die RAG-Stiftung als größte Evonik-Anteilseignerin bekannt gemacht, dass es ein Übernahmeangebot gibt. Besonderes Gewicht mit Blick auf die Pläne der BASF hat die RAG-Stiftung, denn sie hält aktuell rund 43 Prozent der Evonik-Aktien.

BASF drückt bei Evonik-Kauf aufs Gas - höheres Ergebnisziel für 2026

Der weltgrößte Chemiekonzern Evonik. Ein möglicher Zusammenschluss mit dem Spezialchemiekonzern wäre ein logischer und sinnvoller Schritt zum richtigen Zeitpunkt, sagte BASF-Chef Markus Kamieth bei der Präsentation der Zahlen zum dritten Quartal am Mittwoch in Ludwigshafen. Das gelte nicht nur für BASF, sondern auch für die Chemieindustrie insgesamt, da die Konsolidierung in der Branche in Europa bereits begonnen habe. Die Portfolios und die Stärken beider Unternehmen ergänzten sich sehr gut, argumentierte Kamieth. Gemeinsam könnte so ein viel wettbewerbsfähigerer und deutlich widerstandsfähigerer Global Player entstehen.

Der BASF-Chef betonte aber auch das Bekenntnis zu finanzieller Disziplin des DAX-Konzerns. BASF will keinen überhöhten Preis zahlen. "Wir werden auch eine mögliche Transaktion mit Evonik nur dann verfolgen, wenn sie für unsere Aktionärinnen und Aktionäre wirtschaftlich ist", betonte Kamieth. "Und wir werden keinen überhöhten Preis zahlen." Zum Status der Gespräche wollte sich der BASF-Chef nicht äußern und verwies auf Vertraulichkeit zwischen beiden Unternehmen.

Zu einem Zeitplan für einen möglichen Abschluss wollte der Vorstandsvorsitzende ebenfalls nichts sagen. Über Jahre würden sich die Gespräche aber sicher nicht ziehen. Zuletzt erhöhten die Ludwigshafener ihre Offerte für Evonik auf 24 Euro je Aktie oder gut 11 Milliarden Euro, wie dpa-AFX und dpa Ende vergangener Woche von mit der Transaktion vertrauten Personen erfuhren. Eine mögliche Erhöhung war von Experten erwartet worden, nachdem zunächst 22,15 Euro im Raum gestanden hatten.

Der Chef des CDU-Sozialflügels, Dennis Radtke, äußerte sich kritisch zu den Plänen. Er befürchte, dass eine Übernahme von Evonik Tausende Arbeitsplätze kosten werde, sagte der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) der "Westdeutschen Allgemeine Zeitung". "Ich denke, es wäre am besten, den ganzen Vorgang zu beenden. Mir erschließt sich nicht, wo die Vorteile einer Übernahme von Evonik durch BASF liegen sollen."

Ende September hatten die beteiligten Unternehmen sowie die RAG-Stiftung als größte Evonik-Anteilseignerin bekannt gemacht, dass es ein Übernahmeangebot gibt. Besonderes Gewicht mit Blick auf die Pläne der BASF hat die RAG-Stiftung, denn sie hält rund 43 Prozent der Evonik-Aktien.

Derweil erzielte der Dax-Konzern im dritten Quartal ein operatives Ergebnis von 1,64 Milliarden Euro und übertraf damit deutlich die Erwartungen von Analysten. Ein Jahr zuvor hatte BASF hier 1,43 Milliarden ausgewiesen. Der Umsatz legte wegen höherer Preise und Mengen um 14,2 Prozent auf 16,36 Milliarden Euro zu. Die stärksten Beiträge seien von den Segmenten Chemicals und Nutrition & Care gekommen, sagte Kamieth in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Zudem habe der negative Einfluss von Währungseffekten in den vergangenen Quartalen nachgelassen und sich im dritten Quartal leicht ins Positive gedreht.

So reagiert die BASF-Aktie

Ein unerwartet gutes Quartal der BASF und Optimismus für das Gesamtjahr haben am Mittwoch für Kursgewinne nicht gereicht. Die Aktien des Chemiekonzerns gewinnen via XETRA zeitweise 1,00 Prozent auf 52,64 Euro.

Damit bewegt sich der Kurs im Bereich der 21- und 50-Tage-Linie, die den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend beschreiben. Nach einem guten Lauf in der ersten Monatshälfte stehen die Papiere seit Mitte Oktober etwas unter Druck.

Grund für die Abgaben zur Wochenmitte könnte sein, dass die Markterwartungen derzeit zu hoch sind. So implizieren nach Ansicht von Jefferies-Analyst Marcus Dunford-Castro die von der BASF aktualisierten Aussichten für das vierte Quartal ein operatives Ergebnis unter den derzeitigen Markterwartungen. Ebenso sah es JPMorgan-Experte Chetan Udeshi.

Bernstein belässt BASF auf 'Outperform' - Ziel 61 Euro

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BASF nach Zahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Outperform" belassen. Der Chemiekonzern liefere den Optimisten wie den Pessimisten Argumente, schrieb James Hooper am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Dem starken dritten Quartal mit einem überraschend hohen bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) und Barmittelzufluss stehe der Ausblick gegenüber, der trotz der angehobenen Zielspanne für diese Kennziffer ein enttäuschendes Schlussquartal beinhalte.

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) / NEW YORK (dpa-AFX Broker)