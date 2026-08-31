Broadcom-Aktie sackt ab: Umsatz verdreifacht, Erwartungen übertroffen - Ausblick belastet

Zahlen vorgelegt

02.09.26 22:42 Uhr

Der US-Halbleiter- und Softwareriese Broadcom hat seine Bilanz für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. So hat der Konzern bei Umsatz und Gewinn abgeschnitten.

• Die Aktie reagierte nach der Bekanntgabe mit einem vorbörslichen Minus von 5,34 Prozent auf 347,65 US-Dollar.

• Der Gewinn je Aktie lag bei 2,68 US-Dollar, unter den prognostizierten 3,22 US-Dollar und deutlich niedriger als im Vorjahr (0,85 US-Dollar).

• Broadcom verzeichnete im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 29,6 Milliarden US-Dollar, deutlich über den Erwartungen der Analysten (29,24 Milliarden US-Dollar).

Der US-Halbleiter- und Softwarekonzern Broadcom hat seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt.

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Auf der Einnahmenseite verbuchte das Unternehmen in den abgelaufenen drei Monaten einen Umsatz von 29,6 Milliarden US-Dollar. Damit entwickelte sich der Erlös im Vergleich zum Vorjahresquartal (15,95 Milliarden US-Dollar) besser. Wall Street-Analysten hatten im Vorfeld im Schnitt mit Erlösen in Höhe von 29,24 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Beim Gewinn je Aktie (EPS) wies Broadcom im Berichtsquartal ein Ergebnis von 3,32 US-Dollar aus. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte hier ein Gewinn von 0,85 US-Dollar je Aktie gestanden. Die Prognosen der Experten, die im Vorfeld ein EPS von 3,22 US-Dollar erwartet hatten, wurden damit übertroffen.

Die Broadcom-Aktie reagiert im nachbörslichen NASDAQ-Handel auf die Veröffentlichung des Zahlenwerks zeitweise trotzdem mit einem Minus von 2,98 Prozent auf 356,28 US-Dollar.

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Ausblick drückt auf die Stimmung

Trotz der auf den ersten Blick starken Ist-Zahlen richtet sich der Blick der Anleger vor allem auf den Ausblick für das laufende vierte Quartal. Broadcom stellt hier einen Umsatz von rund 34,8 Milliarden US-Dollar in Aussicht - das entspräche einem Wachstum von gut 93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und damit sogar einer Beschleunigung gegenüber dem zuletzt gemeldeten Tempo.

Allerdings bewegt sich diese Prognose nur im Rahmen des Analystenkonsenses von etwa 34,68 Milliarden US-Dollar, ohne die Erwartungen klar zu übertreffen. Nach einem Quartal mit deutlichen positiven Überraschungen bei Umsatz und Gewinn reicht den Anlegern eine Guidance, die den Konsens lediglich bestätigt, offenbar nicht mehr aus – zumal das Wachstum des Konzerns stark vom KI-Beschleuniger-Geschäft mit wenigen Großkunden abhängt. Diese hohe Erwartungshaltung des Marktes erklärt, warum die Aktie trotz solider operativer Entwicklung nachbörslich deutlich abverkauft wird.

Alexandra Hesse, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net