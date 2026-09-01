Broadcom-Aktie sackt ab: US-Chipkonzern präsentiert Quartalszahlen - Umsatz verdreifacht, EPS hinter Erwartungen

KI-Nachrichtenüberblick

• Broadcom verzeichnete im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 29,6 Milliarden US-Dollar, deutlich über den Erwartungen der Analysten (29,24 Milliarden US-Dollar).

• Der Gewinn je Aktie lag bei 2,68 US-Dollar, unter den prognostizierten 3,22 US-Dollar und deutlich niedriger als im Vorjahr (0,85 US-Dollar).