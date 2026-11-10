D-Wave Quantum-Aktie fällt: Quantencomputing-Spezialist zeigt Q3-Zahlen – Erwartungen beim Ergebnis verfehlt

KI-Nachrichtenüberblick

• D-Wave Quantum verzeichnete im dritten Quartal 2026 einen Gewinn je Aktie von XXX US-Dollar, deutlich besser als der Analystenkonsens von -0,102 US-Dollar.

• Der Umsatz lag bei XXX Millionen US-Dollar, was die Erwartungen von 4,4 Millionen US-Dollar übertraf und eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal (3,7 Mio. US-Dollar) darstellt.