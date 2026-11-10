D-Wave Quantum-Aktie fällt: Quantencomputing-Spezialist zeigt Q3-Zahlen – Erwartungen beim Ergebnis verfehlt
Der Quantencomputing-Konzern D-Wave Quantum hat seine Bilanz für das 3. Quartal präsentiert. So entwickelte sich das Geschäft bei Verlust je Aktie und Umsatz im abgelaufenen Jahresviertel.
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Der Quantencomputer-Entwickler D-Wave Quantum hat seine Bücher für das 3. Quartal 2026 geöffnet. Das Ergebnis je Aktie (EPS) bezifferte das Unternehmen für die drei Monate bis Ende September 2026 auf -0,13 US-Dollar. Der Analystenkonsens von 16 Marktbeobachtern hatte im Vorfeld bei einem Verlust von 0,102 US-Dollar gelegen, nachdem im entsprechenden Vorjahreszeitraum noch ein Fehlbetrag von 0,410 US-Dollar je Aktie verzeichnet worden war.
Beim Quartalsumsatz wies der US-Konzern Einnahmen von 4,5 Millionen US-Dollar aus. Damit entwickelte sich das Geschäft etwas besser als von Experten avisiert: 16 Analysten hatten vorab durchschnittlich Erlöse von 4,4 Millionen US-Dollar auf dem Zettel gehabt, nachdem im Vorjahresquartal 3,7 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten.
Nach Bekanntgabe des Zahlenwerks tendiert die D-Wave Quantum-Aktie an der NASDAQ vorbörslich zeitweise 2,44 Prozent tiefer bei 11,19 US-Dollar.
Alexandra Hesse, Julia Walter, Redaktion Finanzen.net
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