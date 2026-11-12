Energiekontor-Aktie gefragt: Windpark-Inbetriebnahmen abgeschlossen – Vorstand bestätigt Jahresziel

KI-Nachrichtenüberblick

• Energiekontor hat im Oktober die Inbetriebnahmen und Übergaben deutscher Windparks abgeschlossen und bestätigt das Ziel, bis 2026 ein Vorsteuerergebnis von 5 bis 10 Millionen Euro zu erzielen.

• Das Ergebnis im vierten Quartal wird maßgeblich von den Entwicklungen in Großbritannien beeinflusst, wo geplante Verkäufe aufgrund verzögerter Netzanschlusstermine verschoben wurden.