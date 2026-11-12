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Energiekontor-Aktie gefragt: Windpark-Inbetriebnahmen abgeschlossen – Vorstand bestätigt Jahresziel

Energiekontor-Aktie gefragt: Windpark-Inbetriebnahmen abgeschlossen – Vorstand bestätigt Jahresziel

Energiekontor meldet einen erfolgreichen Start ins Schlussquartal und hält an seiner Ergebnisprognose für 2026 fest. Gleichzeitig bleibt die Entwicklung auf dem britischen Markt ein wichtiger Faktor für die weitere Geschäftsentwicklung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Energiekontor AG
23.70 EUR 0.30 EUR 1.28 %
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Das vierte Quartal ist für Energiekontor gut gestartet. Im Oktober wurden die für das laufende Geschäftsjahr vorgesehenen ergebniswirksamen Inbetriebnahmen und Übergaben der bereits im Vorjahr schlüsselfertig veräußerten deutschen Windparks abgeschlossen. Das teilte der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks am Donnerstag in Bremen mit. Entsprechend bestätigte der Vorstand sein Ziel, 2026 ein Vorsteuerergebnis (EBT) von 5 bis 10 Millionen Euro zu erreichen.

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Großbritannien bleibt entscheidend für die Ergebnisentwicklung

Entscheidend für die zukünftige Ergebnisentwicklung bleibt für Energiekontor derweil das Geschäft in Großbritannien. Wie bereits im Sommer bekannt wurde, kann das Unternehmen dort ursprünglich für dieses Jahr geplante Verkäufe nicht umsetzen. Hintergrund sind spätere Netzanschlusstermine mehrerer schottischer Windparkprojekte.

Energiekontor veröffentlicht traditionell zum ersten und dritten Quartal keine Finanzkennzahlen, sondern lediglich einen qualitativ beschreibenden Bericht.

Die Aktie von Energiekontor legt auf XETRA zeitweise 2,61 Prozent auf 23,60 Euro zu.

BREMEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Energiekontor AG

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Datum Rating Analyst
02.10.26 Energiekontor Buy Warburg Research
14.08.26 Energiekontor Halten DZ BANK
20.05.26 Energiekontor Kaufen DZ BANK
15.05.26 Energiekontor Buy Warburg Research
01.04.26 Energiekontor Buy Warburg Research

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