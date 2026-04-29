Figma-Aktie springt an: Umsatz steigt deutlich - Verluste belasten Bilanz
Figma hat Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht - so hat sich das Software-Unternehmen im jüngsten Berichtszeitraum geschlagen.
Werte in diesem Artikel
Analysten hatten für Figma im ersten Quartal 2026 im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,06 US-Dollar erwartet. Tatsächlich verlor Figma im Berichtsquartal 0,27 US-Dollar je Anteilsschein, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 0,02 US-Dollar je Aktie vermeldet worden war.
Beim Umsatz ging es für Figma im abgelaufenen Jahresviertel von 228,20 Millionen US-Dollar auf 333,4 Millionen US-Dollar nach oben. Hier hatten Analysten einen Zuwachs auf 316,02 Millionen US-Dollar erwartet.
Im nachbörslichen Handel an der NYSE geht es für die Figma-Aktie zeitweise 8,4 Prozent nach oben auf 21,96 US-Dollar.
Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net
Übrigens: Figma und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Figma
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Figma
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Figma News
Bildquellen: create jobs 51 / Shutterstock