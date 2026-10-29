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Zahlen vorgelegt

Intel-Aktie bricht ein: Chip-Riese meldet enttäuschende Zahlen

Intel-Aktie bricht ein: Chip-Riese meldet enttäuschende Zahlen

Der US-Halbleiterkonzern Intel hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. So fällt die Quartalsbilanz aus.

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Aktien
Intel Corp.
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Im abgelaufenen Jahresviertel erwirtschaftete Intel einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,60 US-Dollar. Damit überbot das Unternehmen die Erwartungen der Analysten, die im Vorfeld von einem Gewinn je Anteilsschein in Höhe von 0,406 US-Dollar ausgegangen waren. Im Vorjahreszeitraum hatte Intel noch ein Plus von 0,90 US-Dollar je Aktie verzeichnet.

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Die Umsätze beliefen sich im Berichtszeitraum auf 16,5 Milliarden US-Dollar, nach 13,65 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist. Damit lag der Quartalsumsatz etwas tiefer als erwartet, die Analystenschätzungen hatten zuvor bei 16,54 Milliarden US-Dollar gelegen.

Die Intel-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel an der NASDAQ mit einem deutlichen Abschlag von 17,46 Prozent auf 75,99 US-Dollar

Bettina Schneider, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Lyao / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
27.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
19.10.26 Intel Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Intel Market-Perform Bernstein Research

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