Zahlen vorgelegt

JENOPTIK-Aktie grenzt Verluste ein: Nach Umsatz- und Margenrückang wieder Wachstum angestrebt

13.02.26 14:12 Uhr
JENOPTIK-Aktie grenzt Verluste ein: Schwäche in Halbleiter und Auto belastet Geschäft 2025 | finanzen.net

Der Technologiekonzern JENOPTIK will nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang im vergangenen Jahr 2026 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
26,84 EUR -0,16 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz soll steigen und die Marge für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sich wieder verbessern, teilte das Unternehmen am Freitag nach der Vorlage vorläufiger Jahreszahlen in Jena mit. Für die wichtige Halbleiteranlagenindustrie erwartet JENOPTIK dabei eine grundsätzlich positive Entwicklung - unter anderem wegen der angekündigten massiven Investitionen in Rechenzentren.

Wer­bung

Der Auftragseingang habe im vierten Quartal enttäuscht, bemerkte Malte Schaumann von Warburg Research. Nachdem die Aktien zuletzt stark vom Auftragseingang des Chipausrüsters ASML profitiert hatten, ist ein Rückschlag daher für ihn nicht überraschend. Die Jenaer hätten schwache Zahlen für das Schlussquartal veröffentlicht, aber einen positiven Ausblick gegeben, notierte Henrik Paganetty vom Analysehaus Jefferies.

Im vergangenen Jahr hatte der Konzern eine schwächere Nachfrage aus der Chip- sowie der Automobilindustrie zu spüren bekommen. Dabei stabilisierte sich das Halbleiteranlagengeschäft in der zweiten Jahreshälfte, wie JENOPTIK berichtete. Insgesamt gingen die Auftragseingänge 2025 um etwa drei Prozent auf nahe eine Milliarde Euro zurück. Der Umsatz sank vorläufigen Berechnungen zufolge um circa sechs Prozent auf 1,05 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (Ebitda) nahm um etwa 13 Prozent auf 192 Millionen Euro ab, die entsprechende Marge verschlechterte sich um 1,5 Prozentpunkte auf rund 18,4 Prozent. Die Zahlen fielen leicht schwächer aus als erwartet.

"JENOPTIK hat sich in einem insgesamt schwierigen Marktumfeld im Jahr 2025 gut behauptet", bilanzierte der Vorstandsvorsitzende Stefan Traeger. Trotz eines rückläufigen Umsatzes habe das Unternehmen seine Profitabilität aufgrund ergriffener Kostensenkungsmaßnahmen auf gutem Niveau halten können und die Nettoverschuldung weiter deutlich reduziert.

Wer­bung

Einen ausführlichen Ausblick sowie Details zu den Zahlen will JENOPTIK am 25. März vorlegen.

JENOPTIK gehört mit weltweit knapp 4.500 Mitarbeitern zu den wenigen börsennotierten Technologieunternehmen in Ostdeutschland. Kerngeschäft sind optische Systeme, Laser und Messtechnik für industrielle Anwendungen sowie Laser und Ausrüstungen für die Verkehrsüberwachung.

So bewegt sich die JENOPTIK-Aktie

Die jüngste Kursrally von JENOPTIK hat am Freitag nur einen kleinen Dämpfer erhalten. Nachdem die Anleger des Technologiekonzerns zunächst verschreckt auf überwiegend schwache Geschäftszahlen reagiert hatten, konzentrierten sich einige Anleger schnell auf den positiven Ausblick und griffen auf niedrigerem Kursniveau wieder zu.

Die Aktie von JENOPTIK verliert auf XETRA zeitweise 0,07 Prozent auf 27,00 Euro. Zu Handelsbeginn waren die Anteilsscheine noch um fast 11 Prozent auf den tiefsten Stand seit Ende Januar abgesackt.

Wer­bung

JENOPTIK will nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang im vergangenen Jahr 2026 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Der Umsatz soll steigen und die Marge für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sich wieder verbessern. Für die wichtige Halbleiteranlagenindustrie erwartet der Technologiekonzern dabei eine grundsätzlich positive Entwicklung - unter anderem wegen der angekündigten massiven Investitionen in Rechenzentren.

Der Experte Henrik Paganetty vom Analysehaus Jefferies sprach von einem positiven Ausblick. Zudem hob der Fachmann hervor, dass sich die Nachfrage im Bereich Halbleiter-Equipment im zweiten Halbjahr 2025 stabilisiert habe. Im vierten Quartal aber hätten die Jenaer insgesamt schwach abgeschnitten.

Analysten konstatierten mit Blick auf das letzte Jahresviertel insbesondere einen enttäuschenden Auftragseingang. Das wiege schwer, da die Aktien von JENOPTIK zuletzt deutlich von dem sehr starken, KI-getragenen Auftragseingang des Chipausrüsters ASML profitiert hätten.

Erst am Donnerstag hatten die Anteilsscheine von JENOPTIK mit 27,90 Euro einen Höchststand seit Oktober 2024 erreicht. Seit Jahresbeginn gerechnet steht immer noch ein Gewinn von fast 36 Prozent zu Buche. Damit zählen sie in dieser Betrachtung zu den führenden Werten im SDAX.

Aus charttechnischer Sicht erscheint die jüngste Kursrally der JENOPTIK-Papiere gut unterstützt. So waren die Aktien nur kurz unter die 21-Tage-Durchschnittslinie gerutscht, die den kurzfristigen Trend beschreibt. Auch die mittel- und insbesondere die langfristigen Aussichten sind noch gut.

dpa-AFX

Bildquellen: JENOPTIK, TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

mehr Analysen