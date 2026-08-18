NVIDIA-Aktie dennoch in Rot: Gewinn und Umsatz übertreffen die hohen Erwartungen
Der Chip-Gigant NVIDIA hat seine Bilanz für das jüngste Jahresviertel veröffentlicht. So haben sich Gewinn und Umsatz des Platzhirsches entwickelt.
Werte in diesem Artikel
Bei NVIDIA standen am Markt für die Bilanz des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2027 hohe Erwartungen im Raum. Im Durchschnitt hatten 42 Analysten im Vorfeld mit einem Gewinn je Aktie von 2,09 US-Dollar gerechnet. Tatsächlich konnte der KI-Spezialist im Berichtsquartal einen Gewinn von 2,22 US-Dollar je Anteilsschein vermelden. Im Vorjahresquartal hatten hier noch 1,08 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden.
Auch bei der Umsatzentwicklung richteten sich alle Blicke auf den Tech-Konzern. Hier wiesen die Prognosen von 47 Experten im Schnitt einen Wert von 92,28 Milliarden US-Dollar aus, nachdem NVIDIA im Vorjahreszeitraum noch 46,74 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Unter dem Strich verbuchte NVIDIA in den abgelaufenen drei Monaten nun Erlöse in Höhe von 96,2 Milliarden US-Dollar.
So bewegt sich die NVIDIA-Aktie
Im nachbörslichen NASDAQ-Handel reagiert die NVIDIA-Aktie auf das Zahlenwerk zeitweise mit einem Minus von 1,19 Prozent auf 207,16 US-Dollar.
Alexandra Hesse, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, Poetra.RH / Shutterstock.com
Aktuelle NVIDIA Aktie News
NVIDIA Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK