NVIDIA-Aktie dennoch in Rot: Gewinn und Umsatz übertreffen die hohen Erwartungen

KI-Nachrichtenüberblick

• NVIDIA übertraf die Erwartungen im zweiten Quartal 2027 mit einem Gewinn von 2,22 US-Dollar pro Aktie, deutlich über dem geschätzten Wert von 2,09 US-Dollar.

• Der Umsatz stieg auf 96 Milliarden US-Dollar, deutlich über den Prognosen von 92,28 Milliarden US-Dollar und dem Vorjahreswert von 46,74 Milliarden US-Dollar.