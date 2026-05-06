Peloton-Aktie klettert: Gewinnschwelle erreicht - Umsatz übertrifft Erwartungen
Der Fitnessbike-Anbieter Peloton hat seine Zahlen für das abgeschlossene Quartal veröffentlicht. So lief es im Berichtszeitraum.
Werte in diesem Artikel
Im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 hat Peloton Interactive schwarze Zahlen geschrieben. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 US-Dollar nach einem Verlust von 0,12 US-Dollar je Anteilsschein vor Jahresfrist. Analysten hatten erwartet, dass der Fitnessbike-Hersteller in die Gewinnzone vordringen würde: Ihre EPS-Prognose lag durchschnittlich bei 0,076 US-Dollar und wurde somit nur knapp verfehlt.
Den Quartalsumsatz bezifferte Peloton auf 630,9 Millionen US-Dollar. Dieser lag damit über dem Wert aus dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, als die Umsätze noch bei 624,0 Millionen US-Dollar gelegen hatten. Analysten hatten im Vorfeld einen Umsatz von 618,3 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.
Die Peloton-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 7,5 Prozent höher bei 5,59 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net
Übrigens: Peloton Interactive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Peloton Interactive
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Peloton Interactive News
Bildquellen: Eric Glenn / Shutterstock.com, nyker / Shutterstock.com