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Zahlen vorgelegt

Peloton-Aktie klettert: Gewinnschwelle erreicht - Umsatz übertrifft Erwartungen

07.05.26 13:12 Uhr
NASDAQ-Wert Peloton-Aktie mit Kurssprung: Endlich wieder Gewinne bei Peloton - Umsatz steigt | finanzen.net

Der Fitnessbike-Anbieter Peloton hat seine Zahlen für das abgeschlossene Quartal veröffentlicht. So lief es im Berichtszeitraum.

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Peloton Interactive
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Im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 hat Peloton Interactive schwarze Zahlen geschrieben. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 US-Dollar nach einem Verlust von 0,12 US-Dollar je Anteilsschein vor Jahresfrist. Analysten hatten erwartet, dass der Fitnessbike-Hersteller in die Gewinnzone vordringen würde: Ihre EPS-Prognose lag durchschnittlich bei 0,076 US-Dollar und wurde somit nur knapp verfehlt.

Den Quartalsumsatz bezifferte Peloton auf 630,9 Millionen US-Dollar. Dieser lag damit über dem Wert aus dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, als die Umsätze noch bei 624,0 Millionen US-Dollar gelegen hatten. Analysten hatten im Vorfeld einen Umsatz von 618,3 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.

Die Peloton-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 7,5 Prozent höher bei 5,59 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Eric Glenn / Shutterstock.com, nyker / Shutterstock.com

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