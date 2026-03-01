Soundhound AI-Aktie unter Druck: Kräftiger Umsatzsprung - aber Gewinnentwicklung enttäuscht
Mit Spannung hatten Investoren auf die Veröffentlichung der Bilanz von SoundHound AI gewartet. Am Donnerstag war es dann soweit.
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SoundHound AI hat in seinem ersten Geschäftsquartal 2026 rote Zahlen geschrieben. Das EPS lag bei -0,06 US-Dollar nach einem Gewinn von 0,31 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Vorfeld einen Rückgang des EPS auf -0,10 US-Dollar prognostiziert.
Die Expertenschätzungen für den Umsatz hatten sich daneben auf 42,6 Millionen belaufen. Tatsächlich setzte SoundHound im Berichtsquartal 44,2 Millionen US-Dollar um - nach 29,1 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.
Die SoundHound AI-Aktie verliert im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 11,84 Prozent auf 8,49 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net
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