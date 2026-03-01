DAX24.664 -1,0%Est505.973 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,12 -2,1%Nas25.806 -0,1%Bitcoin68.118 -1,7%Euro1,1728 -0,2%Öl103,4 +1,4%Gold4.687 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verliert 25.000-Punkte-Marke letztlich aus dem Blick -- Wall Street letztlich in Rot -- Rheinmetall gewinnt mehr -- Peloton, Infineon, Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, IonQ, Microsoft im Fokus
Top News
Ausblick: Commerzbank gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Commerzbank gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ausblick: Sony gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Sony gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zahlen vorgelegt

Soundhound AI-Aktie unter Druck: Kräftiger Umsatzsprung - aber Gewinnentwicklung enttäuscht

07.05.26 22:21 Uhr
NASDAQ-Titel Soundhound AI-Aktie sackt zweistelig ab: Umsatz schießt nach oben - aber der Gewinn nicht | finanzen.net

Mit Spannung hatten Investoren auf die Veröffentlichung der Bilanz von SoundHound AI gewartet. Am Donnerstag war es dann soweit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
9,63 USD 0,26 USD 2,77%
Charts|News|Analysen

SoundHound AI hat in seinem ersten Geschäftsquartal 2026 rote Zahlen geschrieben. Das EPS lag bei -0,06 US-Dollar nach einem Gewinn von 0,31 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Vorfeld einen Rückgang des EPS auf -0,10 US-Dollar prognostiziert.

Die Expertenschätzungen für den Umsatz hatten sich daneben auf 42,6 Millionen belaufen. Tatsächlich setzte SoundHound im Berichtsquartal 44,2 Millionen US-Dollar um - nach 29,1 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Die SoundHound AI-Aktie verliert im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 11,84 Prozent auf 8,49 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Inferiorz Presents / Shutterstock.com

Nachrichten zu SoundHound AI

DatumMeistgelesen