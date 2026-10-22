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Zahlen vorgelegt

Spotify-Aktie nach starken Zahlen im Aufwind: Gewinn übertrifft eigene Prognose

Spotify-Aktie nach starken Zahlen im Aufwind: Gewinn übertrifft eigene Prognose

Spotify legt bei Umsatz und Gewinn zu und kann bei einer wichtigen Kennzahl sogar die eigenen Erwartungen übertreffen.

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GÖTEBORG (dpa-AFX) - Der Streamingdienst Spotify hat im dritten Quartal mit Rückenwind durch ein Wachstum der zahlenden sowie werbefinanzierten Abonnements Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Der Erlös stieg im Dreimonatszeitraum im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 4,97 Milliarden Euro, wie das schwedische Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Davon blieben 672 Millionen Euro als operativer Gewinn übrig und damit 15 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Umsatz lag zwar einen Hauch unter der mittleren Analystenschätzung. Der operative Gewinn übertraf indes die unternehmenseigene Prognose, da Kosten für Werbung und Personal niedriger waren als gedacht. Anleger griffen im vorbörslichen US-Handel zu.

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Nutzerzahlen steigen weiter

Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg im dritten Jahresviertel um elf Prozent auf 788 Millionen, im Schlussquartal sollen es dann 818 Millionen werden. Die Anzahl zahlender Kunden soll auf 316 Millionen zulegen, nachdem sie im dritten Quartal binnen Jahresfrist um 9 Prozent auf 306 Millionen gewachsen war.

Spotify erwartet weiteres Wachstum

Wegen des erwarteten Zustroms neuer Kunden rechnet Spotify für das Schlussquartal mit einem Wachstum des Umsatzes auf 5,2 Milliarden Euro sowie des operativen Gewinns auf 820 Millionen Euro.

Hörbücher als zusätzlicher Wachstumstreiber

Auftrieb dürfte sich das Management dabei auch vom Hörbuchgeschäft versprechen. Spotify führt Hörbücher nun auch in neuen Märkten wie Spanien, Mexiko und Norwegen ein. Zusätzliche Umsätze verspricht sich das Unternehmen insbesondere von "Super-Nutzern", die für mehr Hörstunden einen Aufpreis zahlen.

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Die Spotify-Aktie gewinnt an der NYSE vorbörslich 4,34 Prozent auf 548,13 Euro.

Bildquellen: norazaminayob / Shutterstock.com, A. Aleksandravicius / Shutterstock

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03.02.22 Spotify Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.07.20 Spotify overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.19 Spotify buy UBS AG
01.08.19 Spotify Outperform RBC Capital Markets
31.07.19 Spotify Hold Pivotal Research Group

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