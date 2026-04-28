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Symrise-Aktie dennoch in Grün: Umsatzrückgang schwächer als prognostiziert

29.04.26 07:56 Uhr
Symrise-Aktie im Fokus: Besserer Jahresauftakt trotz organischem Minus | finanzen.net

Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise sieht sich nach Umsatzeinbußen zum Jahresstart auf Kurs zu seinen Zielen für 2026.

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Symrise AG
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Übernahmen, Zukäufe und Wechselkurseffekte herausgerechnet - also organisch - sank der Umsatz im ersten Quartal im Jahresvergleich um knapp ein halbes Prozent auf 1,25 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das ist besser als von Symrise-Chef Jean-Yves Parisot Anfang März in Aussicht gestellt und als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Der Manager führt das auf die Entwicklung etwa im Geschäft mit Zusätzen für Haustiernahrung sowie Düften für Parfüms zurück. Vor allem wegen negativer Wechselkurseffekte fiel der Umsatz nominal allerdings um mehr als 5 Prozent.

In den kommenden Monaten soll sich das Wachstum aus eigener Kraft dann schrittweise verbessern: Für das Gesamtjahr peilt Parisot daher weiterhin ein organisches Umsatzplus von zwei bis vier Prozent an nach 4,93 Milliarden Euro im Jahr 2025. Zur Gewinnentwicklung wird sie der Dax-Konzern, wie üblich, erst wieder zum Halbjahr äußern. Anfang März hatte Parisot für 2026 das Ziel einer Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 21,5 bis 22,5 Prozent ausgegeben.

Via Tradegate zeigt sich die Symrise-Aktie im vorbörslichen Handel mit einem Plus von 1,96 Prozent auf 74,90 Euro.

/mis/stk

HOLZMINDEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Symrise

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