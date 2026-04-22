Zahlen zum ersten Quartal

KI-Sorgen belasten IBM-Aktie - Softwareumsatz wie erwartet gestiegen

23.04.26 07:19 Uhr

Das IT-Unternehmen IBM hat mit seinen Zahlen zum ersten Quartal die Sorgen von Anlegern um Verwerfungen seines Geschäfts durch Künstliche Intelligenz nicht zerstreuen können.

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Der Umsatz mit Software legte um 11 Prozent auf 7,05 Milliarden Dollar zu, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Das war so von Experten erwartet worden. Insgesamt stiegen die Erlöse um 9 Prozent auf 15,9 Milliarden Dollar und entwickelten sich damit ebenfalls wie vorhergesagt. Der Gewinn legte unter dem Strich um 15 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar zu. Wer­bung Wer­bung Im nachbörslichen Handel gerieten IBM-Aktien deutlich unter Druck. Zuletzt verlor sie 7,08 Prozent auf 234,04 US-Dollar. /he/so ARMONK (dpa-AFX)

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