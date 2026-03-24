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Eckert & Ziegler-Aktie im Plus: Nach Gewinnsprung soll weiteres Wachstum folgen

26.03.26 08:23 Uhr
Eckert & Ziegler-Aktie fester: Nach Gewinnsprung weiteres Wachstum in Aussicht | finanzen.net

Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler will nach einem Umsatzplus und einem kräftigen Gewinnsprung im vergangenen Jahr auch 2026 weiter zulegen.

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Die Zuwächse dürften aber etwas verhaltener ausfallen. So soll im laufenden Jahr das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) leicht auf rund 80 Millionen Euro steigen, wie das im SDAX notierte Unternehmen EckertZiegler am Donnerstag bei der Vorlage endgültiger Zahlen für 2025 mitteilte. Im vergangenen Jahr hatten die Berliner ihren operativen Gewinn noch um fast ein Fünftel auf rund 78 Millionen Euro hochtreiben können.

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Unter dem Strich zog der Gewinn 2025 um fast die Hälfte auf 48,8 Millionen Euro an. Der Umsatz erhöhte sich zugleich mit einem Plus von 5 Prozent deutlich weniger stark auf rund 312 Millionen Euro. Für 2026 peilt das Management nun einen Erlös von rund 320 Millionen Euro an - das wäre ein Zuwachs von knapp drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die Eckert & Ziegler-Aktie zeitweise 2,31 Prozent im Plus bei 14,61 Euro.

/tav/zb

BERLIN (dpa-AFX)

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Bildquellen: Eckert & Ziegler

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Analysen zu Eckert & Ziegler

DatumRatingAnalyst
02.02.2026EckertZiegler BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025EckertZiegler BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.2025EckertZiegler BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.09.2025EckertZiegler BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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02.02.2026EckertZiegler BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025EckertZiegler BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.2025EckertZiegler BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.09.2025EckertZiegler BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.08.2025EckertZiegler HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
21.05.2025EckertZiegler HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
18.05.2021EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik HaltenDZ BANK
29.03.2021EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik HaltenDZ BANK
13.05.2020EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
16.11.2021EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik VerkaufenDZ BANK
16.08.2021EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik VerkaufenDZ BANK
15.06.2021EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik VerkaufenDZ BANK

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