Palantir-Aktie dennoch im Minus: KI-Softwarekonzern liefert stärkere Zahlen als erwartet

Zahlenvorlage im Fokus

03.11.26 08:25 Uhr

Der Datenanalyse-Spezialist Palantir hat am Montag Einblick in seine Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2026 gewährt. Wie es um Gewinn und Umsatz bestellt ist.

• Für das Gesamtjahr 2026 wird ein durchschnittlicher Gewinn je Aktie von 1,60 US-Dollar und ein Umsatz von 8,21 Milliarden US-Dollar prognostiziert, wobei die Aktie nachbörslich an der NASDAQ um XXX Prozent auf XXX US-Dollar steigt.

• Die Umsätze stiegen auf XXX Milliarden US-Dollar, deutlich über den erwarteten 2,18 Milliarden US-Dollar, im Vergleich zu 1,18 Milliarden im Vorjahr.

• Palantir hat im dritten Quartal 2026 einen Gewinn pro Aktie von XXX US-Dollar erzielt, deutlich über dem Vorjahr und den Analystenprognosen von 0,41 US-Dollar.

Palantir hat am Montag seine Bilanz für das dritte Quartal 2026 präsentiert. Je Aktie erzielte der Softwarekonzern einen Gewinn von 0,44 US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte dieser noch bei 0,18 US-Dollar gelegen. Damit lag das Ergebnis über den Analystenprognosen: 24 Experten hatten im Durchschnitt 0,41 US-Dollar je Aktie vorhergesagt.

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Die Erlöse stiegen auf 2,31 Milliarden US-Dollar, nachdem im dritten Quartal 2025 noch 1,18 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Von 22 Analysten war im Schnitt ein Umsatz von 2,18 Milliarden US-Dollar prognostiziert worden.

Für das vierte Quartal erwartet Palantir einen Umsatz von rund 2,65 Milliarden Dollar, also ein Plus von etwa 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Für das Gesamtjahr 2026 trauen 33 Analysten Palantir im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,60 US-Dollar zu, nach 0,63 US-Dollar im Vorjahr. Beim Umsatz rechnen 32 Experten mit 8,21 Milliarden US-Dollar, gegenüber 4,48 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025.

Das aktuelle Wachstum kommt vor allem aus dem US-Geschäft. Die Erlöse im Heimatmarkt waren im vergangenen Vierteljahr mit 1,94 Milliarden Dollar mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Das Geschäft mit amerikanischen Regierungsbehörden wuchs um 96 Prozent auf 953 Millionen Dollar. Software von Palantir wird unter anderem vom Heimatschutzministerium und vom Pentagon eingesetzt - Medienberichten zufolge auch im Iran-Krieg. Das Geschäft mit Unternehmen in den USA stieg um 148 Prozent auf 984 Millionen Dollar.

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An der NASDAQ verbuchte die Palantir-Aktie am Montag nachbörslich einen Abschlag von zeitweise 2,98 Prozent auf 173,02 US-Dollar. Das Rekordhoch lag Mitte Oktober bei knapp 213 US-Dollar, die Aktie befindet sich also in einer Korrektur. Der Börsenwert stieg in den vergangenen fünf Jahren um fast 600 Prozent auf über 400 Milliarden Dollar.

Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net mit Material von dpa-AFX