DAX 25.981 +0,6%ESt50 6.176 +0,7%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,34 +2,7%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.474 -0,1%Euro 1,1199 +0,1%Öl 106,5 +1,6%Gold 3.910 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Zahlenvorlage im Fokus

Palantir-Aktie dennoch im Minus: KI-Softwarekonzern liefert stärkere Zahlen als erwartet

Palantir-Aktie dennoch im Minus: KI-Softwarekonzern liefert stärkere Zahlen als erwartet

Der Datenanalyse-Spezialist Palantir hat am Montag Einblick in seine Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2026 gewährt. Wie es um Gewinn und Umsatz bestellt ist.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
152.54 EUR -6.46 EUR -4.06 %
Charts | News | Analysen

Palantir hat am Montag seine Bilanz für das dritte Quartal 2026 präsentiert. Je Aktie erzielte der Softwarekonzern einen Gewinn von 0,44 US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte dieser noch bei 0,18 US-Dollar gelegen. Damit lag das Ergebnis über den Analystenprognosen: 24 Experten hatten im Durchschnitt 0,41 US-Dollar je Aktie vorhergesagt.

Werbung

Die Erlöse stiegen auf 2,31 Milliarden US-Dollar, nachdem im dritten Quartal 2025 noch 1,18 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Von 22 Analysten war im Schnitt ein Umsatz von 2,18 Milliarden US-Dollar prognostiziert worden.

Für das vierte Quartal erwartet Palantir einen Umsatz von rund 2,65 Milliarden Dollar, also ein Plus von etwa 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Für das Gesamtjahr 2026 trauen 33 Analysten Palantir im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,60 US-Dollar zu, nach 0,63 US-Dollar im Vorjahr. Beim Umsatz rechnen 32 Experten mit 8,21 Milliarden US-Dollar, gegenüber 4,48 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025.

Das aktuelle Wachstum kommt vor allem aus dem US-Geschäft. Die Erlöse im Heimatmarkt waren im vergangenen Vierteljahr mit 1,94 Milliarden Dollar mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Das Geschäft mit amerikanischen Regierungsbehörden wuchs um 96 Prozent auf 953 Millionen Dollar. Software von Palantir wird unter anderem vom Heimatschutzministerium und vom Pentagon eingesetzt - Medienberichten zufolge auch im Iran-Krieg. Das Geschäft mit Unternehmen in den USA stieg um 148 Prozent auf 984 Millionen Dollar.

Werbung

An der NASDAQ verbuchte die Palantir-Aktie am Montag nachbörslich einen Abschlag von zeitweise 2,98 Prozent auf 173,02 US-Dollar. Das Rekordhoch lag Mitte Oktober bei knapp 213 US-Dollar, die Aktie befindet sich also in einer Korrektur. Der Börsenwert stieg in den vergangenen fünf Jahren um fast 600 Prozent auf über 400 Milliarden Dollar.

Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com, Michael Vi / Shutterstock.com

Aktuelle Palantir Aktie News

Werbung

Palantir Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Palantir nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.