Palantir-Aktie in Grün: KI-Softwarekonzern liefert stärkere Zahlen als erwartet

KI-Nachrichtenüberblick

• Palantir hat im dritten Quartal 2026 einen Gewinn pro Aktie von XXX US-Dollar erzielt, deutlich über dem Vorjahr und den Analystenprognosen von 0,41 US-Dollar.

• Die Umsätze stiegen auf XXX Milliarden US-Dollar, deutlich über den erwarteten 2,18 Milliarden US-Dollar, im Vergleich zu 1,18 Milliarden im Vorjahr.