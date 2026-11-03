Warum fällt die Palantir-Aktie? - KI-Softwarekonzern liefert auf ersten Blick stärkere Zahlen als erwartet

Zahlenvorlage im Fokus

03.11.26 10:02 Uhr

Der Datenanalyse-Spezialist Palantir hat am Montag Einblick in seine Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2026 gewährt. Wie es um Gewinn und Umsatz bestellt ist.

• Für das Gesamtjahr 2026 wird ein durchschnittlicher Gewinn je Aktie von 1,60 US-Dollar und ein Umsatz von 8,21 Milliarden US-Dollar prognostiziert, wobei die Aktie nachbörslich an der NASDAQ um XXX Prozent auf XXX US-Dollar steigt.

• Palantir hat im dritten Quartal 2026 einen Gewinn pro Aktie von XXX US-Dollar erzielt, deutlich über dem Vorjahr und den Analystenprognosen von 0,41 US-Dollar.

Palantir hat am Montag seine Bilanz für das dritte Quartal 2026 präsentiert. Je Aktie erzielte der Softwarekonzern einen Gewinn von 0,44 US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte dieser noch bei 0,18 US-Dollar gelegen. Damit lag das Ergebnis über den Analystenprognosen: 24 Experten hatten im Durchschnitt 0,41 US-Dollar je Aktie vorhergesagt.

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Die Erlöse stiegen auf 2,31 Milliarden US-Dollar, nachdem im dritten Quartal 2025 noch 1,18 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Von 22 Analysten war im Schnitt ein Umsatz von 2,18 Milliarden US-Dollar prognostiziert worden.

Für das vierte Quartal erwartet Palantir einen Umsatz von rund 2,65 Milliarden Dollar, also ein Plus von etwa 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Für das Gesamtjahr 2026 trauen 33 Analysten Palantir im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,60 US-Dollar zu, nach 0,63 US-Dollar im Vorjahr. Beim Umsatz rechnen 32 Experten mit 8,21 Milliarden US-Dollar, gegenüber 4,48 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025.

Das aktuelle Wachstum kommt vor allem aus dem US-Geschäft. Die Erlöse im Heimatmarkt waren im vergangenen Vierteljahr mit 1,94 Milliarden Dollar mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Das Geschäft mit amerikanischen Regierungsbehörden verdoppelte sich auf 953 Millionen Dollar. Software von Palantir wird unter anderem vom Heimatschutzministerium und vom Pentagon eingesetzt - Medienberichten zufolge auch im Iran-Krieg. Das Geschäft mit Unternehmen in den USA stieg um 148 Prozent auf 984 Millionen Dollar.

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Nach Einschätzung von Brent Thil vom Investmenthaus Jefferies hat Palantir starke Quartalszahlen vorgelegt. Der einzige Wermutstropfen sei das etwas geringere Wachstum im US-Geschäftskundenbereich. Dieses sei im Vergleich zum Vorquartal um einen Prozentpunkt zurückgegangen. Zudem deute die Prognose für das vierte Quartal an, dass es zukünftig zu einer weiteren Verlangsamung kommen könnte.

Gründe für das Minus der Palantir-Aktie

Analyst Louie DiPalma von William Blair wiegt jedoch ab: Investoren könnten sich vom abgekühlten Auftragszuwachs in den USA enttäuscht zeigen. Zwar schloss Palantir im US-Geschäft Verträge über 1,46 Milliarden US-Dollar ab – ein Plus von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allerdings entspricht dies einem deutlichen Dämpfer im Vergleich zum zweiten Quartal, in dem das Plus noch bei 153 Prozent lag. Laut DiPalma ist es zudem das schwächste Wachstum seit 2023.

Technologieaktien stehen zudem seit vergangener Woche allgemein wieder unter Druck. Es gibt Bedenken, dass es möglicherweise eine KI-Blase geben könnte. Hunderte von Milliarden Dollar fließen in einen beispiellosen Ausbau der Infrastruktur, um die Technologie voranzutreiben.

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Palantir gehört indes zu den größten Gewinnern des KI-Booms, da sowohl staatliche Behörden als auch Unternehmen die Technologie zunehmend für operative Entscheidungen nutzen. In den vergangenen fünf Jahren legte der Börsenwert des Unternehmens um fast 600 Prozent auf mehr als 400 Milliarden Dollar zu. Diese steigende Bewertung und die hohen Umsatzzuwächse des Unternehmens haben jedoch Anleger dazu veranlasst, die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung infrage zu stellen.

An der NASDAQ verbuchte die Palantir-Aktie am Dienstag vorbörslich einen Abschlag von zuletzt 7,27 Prozent auf 165,38 US-Dollar. Das Rekordhoch lag Mitte Oktober bei knapp 213 US-Dollar, die Aktie befindet sich also in einer Korrektur. Der Börsenwert stieg in den vergangenen fünf Jahren um fast 600 Prozent auf über 400 Milliarden Dollar.

Julia Walter, Benedict Kurschat, Melanie Schürmann, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net mit Material von dpa-AFX