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Zahlenvorlage in Sicht

Ausblick: Deutsche Telekom zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Deutsche Telekom zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Das sind die Erwartungen der Experten an Deutsche Telekom.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
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Deutsche Telekom wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

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Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,561 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 3,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Deutsche Telekom 0,540 EUR je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 4,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 29,95 Milliarden EUR gegenüber 28,67 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,23 EUR, gegenüber 1,97 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 122,95 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 119,08 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
28.07.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
27.07.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
21.07.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG