Ausblick: H&M legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zahlenvorlage in Sicht

Diese Kennzahlen sehen Analysten für die Hennes & Mauritz (H&M)-Bilanz voraus.

Hennes & Mauritz (H&M) wird am 25.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

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18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,72 SEK gegenüber 2,48 SEK im Vorjahresquartal.

20 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 56,71 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Hennes Mauritz (H M, H&M) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 55,27 Milliarden SEK aus.

Insgesamt erwarten 29 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,01 SEK je Aktie, gegenüber 7,58 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 28 Analysten durchschnittlich auf 221,85 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 228,29 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net