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Zahlenvorlage in Sicht

Ausblick: H&M legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

24.06.26 14:18 Uhr
Ausblick: H&M legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor | finanzen.net

Diese Kennzahlen sehen Analysten für die Hennes & Mauritz (H&M)-Bilanz voraus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
14,74 EUR -0,26 EUR -1,73%
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Hennes & Mauritz (H&M) wird am 25.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,72 SEK gegenüber 2,48 SEK im Vorjahresquartal.

20 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 56,71 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Hennes Mauritz (H M, H&M) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 55,27 Milliarden SEK aus.

Insgesamt erwarten 29 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,01 SEK je Aktie, gegenüber 7,58 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 28 Analysten durchschnittlich auf 221,85 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 228,29 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

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Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

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15.06.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
01.06.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
21.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
30.01.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
02.12.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
25.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyDeutsche Bank AG
13.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
05.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.06.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
01.06.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) SellGoldman Sachs Group Inc.
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.04.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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