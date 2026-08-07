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Zahlenvorlage in Sicht

Ausblick: TUI informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausblick: TUI informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Diese Kennzahlen sehen Analysten für die TUI-Bilanz voraus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7.35 EUR -0.16 EUR -2.18 %
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TUI wird am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

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Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,198 EUR. Dies würde einer Verringerung von 45,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem TUI 0,360 EUR je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 5,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,83 Milliarden EUR gegenüber 6,20 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,07 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 23,59 Milliarden EUR, gegenüber 24,18 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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DatumRatingAnalyst
07.08.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.07.26 TUI Overweight Barclays Capital
08.06.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
28.05.26 TUI Overweight Barclays Capital
18.05.26 TUI Overweight Barclays Capital