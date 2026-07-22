Kühne+Nagel übertrifft Erwartungen und erhöht Prognose - Aktie im Fokus
Der Logistikkonzern Kühne+Nagel hat nach einem starken zweiten Quartal die Prognose erhöht.
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2026 strebt der Konzern jetzt einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 1,35 bis 1,55 Milliarden Franken an. Bisher hatte eine Bandbreite von 1,25 bis 1,40 Milliarden Franken gegolten. Damit wäre der Wert maximal auf dem Niveau des Vorjahres gelandet.
Im zweiten Quartal zog das Betriebsergebnis um elf Prozent auf 381 Millionen Franken an. Der Überschuss legte um zehn Prozent auf 276 Millionen Euro zu. Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 6,6 Milliarden Franken (rund 7,1 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Währungsbereinigt habe das Wachstum bei elf Prozent gelegen. Das Ergebnis fiel damit besser als erwartet aus. Die Aktie legte vorbörslich deutlich zu.
Gewachsen ist das Unternehmen vor allem im Luftfrachtgeschäft. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um satte 25 Prozent. Dieser Erfolg wurde den Angaben zufolge maßgeblich durch die Verbesserung des Kundenportfolios und Marktanteilsgewinne, insbesondere im Tech-Sektor, erreicht.
Kühne + Nagel gilt als ein KI-Boom-Profiteur. Wenn hochkomplexe Teile für Datencenter zum Beispiel von Asien in die USA transportiert werden müssen, sind das lukrative Aufträge für Logistiker.
Wie Analysten im Vorfeld vermuteten, dürfte aber auch der Krieg im Nahen Osten eine Rolle gespielt haben. Immer wenn die Logistik kompliziert wird, weil etwa Transportrouten wegfallen, hilft das Kühne+Nagel. Warenströme müssen neu organisiert werden, was die Kunden mit teurem Geld bezahlen.
/AWP/zb/mis
SCHINDELLEGI (dpa-AFX)
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Bildquellen: KUEHNE + NAGEL
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