DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen höher -- NVIDIA präsentiert nachbörslich Bilanz -- Apple, PayPal, Circle, Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Bill Ackmans Pershing Square Capital im Blick: So sah das Depot in Q4 2025 aus - Bei Meta-Aktie zugegriffen
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
Zahlenvorlage

Lucid-Aktie dreht ins Plus: Tesla-Rivale schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste

25.02.26 20:19 Uhr
NASDAQ-Titel Lucid-Aktie gewinnt: Tesla-Konkurrent kann Umsatz kräftig steigern - aber Verluste bleiben riesig | finanzen.net

Der Tesla-Konkurrent Lucid hat Anleger am Dienstag nach Handelsende an den US-Börsen über seine Geschäftsentwicklung informiert.

Lucid verbuchte im vierten Quartal 2025 ein Minus in Höhe von 3,62 US-Dollar je Aktie. Das Ergebnis verfehlte somit die Schätzungen der Analysten, die sich auf -2,669 US-Dollar je Aktie belaufen hatten. Im Vorjahreszeitraum hatte der Tesla-Rivale einen Verlust von 2,24 US-Dollar je Aktie erlitten.

Der Umsatz von Lucid im Berichtszeitraum lag bei 522,73 Millionen US-Dollar, nach 234,5 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen hatten die Analysten den Umsatz für das vierte Quartal auf 459,5 Millionen US-Dollar geschätzt.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 erwarteten die Experten im Vorfeld einen Verlust je Aktie von 9,873 US-Dollar. Tatsächlich berichtete Lucid ein Minus von 12,09 US-Dollar je Aktie, nach -12,52 US-Dollar je Aktie im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Auf der Umsatzseite verbuchte der Konzern im Gesamtjahr 1,354 Milliarden US-Dollar und damit mehr als die Analystenprognosen von 1,29 Milliarden US-Dollar. Im Fiskaljahr zuvor hatte der Gesamtumsatz noch bei 807,8 Millionen US-Dollar gelegen.

Im Handel an der NASDAQ bewegt sich die Lucid-Aktie zeitweise 2,57 Prozent höher bei 10,18 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Lucid, TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

