DAX24.880 +0,6%Est506.248 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0200 +4,9%Nas25.477 -0,4%Bitcoin54.260 +1,0%Euro1,1366 +0,1%Öl72,52 -0,9%Gold3.993 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Impulse: DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Micron: Mega-Gewinnwachstum dank KI-Boom -- TUI, DroneShield, QUALCOMM, Ölmarkt, Infineon, Alibaba, Take Two im Fokus
Top News
easyJet lehnt weiteres Angebot von US-Investor Castlelake ab - Aktie zieht an easyJet lehnt weiteres Angebot von US-Investor Castlelake ab - Aktie zieht an
VW-Aktie im Plus: Mehrheit an Motorentochter Everllence an Finanzinvestor Bain verkauft VW-Aktie im Plus: Mehrheit an Motorentochter Everllence an Finanzinvestor Bain verkauft
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zahlenvorlage

Modehändler H&M enttäuscht auch im zweiten Quartal - Aktie sackt ab

25.06.26 11:11 Uhr
Enttäuschende Zahlenvorlage reist H&M-Aktie ins Minus | finanzen.net

Der Modekonzern H&M hat auch im zweiten Geschäftsquartal das schwache Konsumklima zu spüren bekommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
15,42 EUR 0,69 EUR 4,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In den drei Monaten bis Ende Mai sank der Umsatz um 3 Prozent auf 54,8 Milliarden schwedische Kronen (rund 4,95 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem geringeren Rückgang der Erlöse gerechnet. Belastet wurde das Geschäft erneut auch von negativen Währungseffekten. Die Gewinnentwicklung der Schweden enttäuschte ebenfalls. Die Aktie reagierte zuletzt mit einem Minus von 2,13 Prozent auf 165,10 Schwedische Kronen auf die Zahlenvorlage.

H&M konnte zwar sein operatives Ergebnis trotz Restrukturierungskosten mit gut 5,9 Milliarden Kronen nahezu stabil halten, von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten waren jedoch im Schnitt von einem Anstieg auf 6,35 Milliarden ausgegangen. Unter dem Strich lag der Gewinn mit 3,96 Milliarden Kronen hauchdünn über dem Vorjahresniveau.

Konzernchef Daniel Ervér zeichnete ein gemischtes Bild des Jahresviertels. Die Verkäufe hätten sich zwar etwas schlechter entwickelt als ursprünglich geplant, erklärte er laut Mitteilung, andererseits komme H&M bei seinen Bemühungen um eine höhere Profitabilität weiter voran. Die operative Marge war im zweiten Quartal auf 10,8 Prozent gestiegen, nach 10,4 Prozent im Vorjahresquartal.

Zugleich räumte der Manager Probleme im Warenmanagement ein. So habe der seit geraumer Zeit betriebene Abbau der Lagerbestände in einigen Fällen dazu geführt, dass Kundenwünsche nicht bedient werden konnten, so der Manager. Hier müsse H&M in Zukunft besser werden und Angebot und Nachfrage stärker ausbalancieren.

H&M steht im Konkurrenzkampf mit Billiganbietern wie Shein und Primark (Associated British Foods) stark unter Druck und hatte zuletzt auch im direkten Wettbewerb mit dem Zara-Eigentümer Inditex das Nachsehen. Seit seinem Amtsantritt 2024 arbeitet Ervér daran, das Produktangebot zu verbessern, die Preisgestaltung zu schärfen und die Lieferzeiten zu verkürzen. Zugleich verkleinerte der Konzern auch im zweiten Quartal sein Filialnetz weiter. Diese Maßnahmen haben zur Erholung der Margen beigetragen, doch die Nachfrage bleibt in mehreren wichtigen Märkten fragil. So rechnet H&M auch für Juni lediglich mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau.

/tav/lew/stk

STOCKHOLM (dpa-AFX)

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, Venturelli Luca / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumRatingAnalyst
15.06.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
01.06.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
21.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
30.01.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
02.12.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
25.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyDeutsche Bank AG
13.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
05.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.06.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
01.06.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) SellGoldman Sachs Group Inc.
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.04.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen