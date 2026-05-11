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Munich Re-Aktie fällt dennoch: Rückversicherer sieht sich nach starkem Quartal auf Kurs

12.05.26 08:49 Uhr
Munich Re-Aktie gibt dennoch ab: Gewinnziel bestätigt trotz rückläufiger Preise | finanzen.net

Der Rückversicherer Munich Re hat ein Jahr nach den verheerenden Waldbränden in Los Angeles wieder deutlich mehr Gewinn eingefahren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
480,00 EUR -20,40 EUR -4,08%
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Dank erheblich geringerer Katastrophenschäden lag der Überschuss im ersten Quartal mit gut 1,7 Milliarden Euro rund 57 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie der DAX-Konzern am Dienstag in München mitteilte. "Wir sind damit voll auf Kurs, unser diesjähriges Gewinnziel von 6,3 Milliarden Euro zu erreichen", sagte Finanzvorstand Andrew Buchanan. Allerdings musste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft bei der Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft zum 1. April wie andere Rückversicherer weitere Preisrückgänge hinnehmen.

Rückläufigen Preise in April-Erneuerung

Die Munich Re hat in der Erneuerungsrunde zum 1. April 2026 erneut einen Preisrückgang hinnehmen müssen. Insgesamt sank das Preisniveau für das Portfolio des Rückversicherers risikoadjustiert um 3,1 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte. Das gezeichnete Geschäftsvolumen in der April-Erneuerung sank um 18,5 Prozent. Es sei konsequent Geschäft nicht erneuert oder gezeichnet worden, das nicht den erforderlichen Preisen und Bedingungen entsprach. Zum April wurde vor allem Geschäft mit den Schwerpunkten Japan und Indien gezeichnet.

Die kleinere Konkurrentin Hannover Rück hatte ihr Geschäft in diesem Zuge hingegen deutlich ausgeweitet. Buchanan sprach jedoch von einem weiterhin guten Preisniveau.

Dieses dürfte auch bei der nächsten Erneuerungsrunde im Juli "weitgehend gehalten werden". Für die nächste Erneuerungsrunde im Juli rechnet der Konzern mit einem Marktumfeld, in dem trotz des momentanen Marktdrucks das nach wie vor gute Preisniveau und die Verbesserungen in den Vertragsbedingungen weitgehend gehalten werden können.

So reagiert die Aktie

Die Aktien von Munich Re könnten am Dienstag die Verluststrecke der zurückliegenden Wochen ausweiten. Auf Tradegate fiel der Kurs um 1,3 Prozent auf 492,90 Euro, das wäre im XETRA-Handel das tiefste Niveau seit April vergangenen Jahres. Im Fokus steht nun das Zwischentief vom 7. April 2025 bei 492 Euro.

Der Rückversicherer habe einen Preisrückgang verzeichnet, wie andere Anbieter in der Branche zuletzt auch, schrieb Analyst Philip Kett von der Bank Jefferies. Mit Blick auf die Ergebnisse liege der operative Gewinn um gut fünf Prozent unter der Konsensschätzung.

dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, photobyphm / Shutterstock.com

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