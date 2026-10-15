Zahlenvorlage

Nordea-Aktie: Gewinn sinkt – Bank stoppt Aktienrückkäufe vorerst

15.10.26 08:15 Uhr

Die skandinavische Bank Nordea hat im dritten Quartal wegen der starken Schwankungen an den Anleihemärkten, einer niedrigeren Zinsmarge und einer höheren Risikovorsorge weniger verdient.

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Der Gewinn sei um vier Prozent auf 1,18 Milliarden Euro gefallen, teilte die Bank am Donnerstag in Helsinki mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem etwas geringeren Gewinnrückgang gerechnet. Werbung Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt. Zudem kündigte die im EuroStoxx 50 notierte Bank an, wegen der derzeit laufenden Überprüfung der Kapitalbasis durch die Europäische Zentralbank (EZB) zunächst keine weiteren eigenen Aktien zurückzukaufen. Nordea ist eine der führenden Banken in Nordeuropa. Sie entstand durch die Fusion mehrerer Geldhäuser aus Dänemark, Finnland und Schweden. /zb/nas/mis HELSINKI (dpa-AFX)

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