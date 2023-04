NYSE-Wert Verizon-Aktie dennoch tiefer: Verizon verdient mehr trotz geringeren Umsatzes

Aktien in diesem Artikel Verizon 33,37 EUR

Unter dem Strich kletterte der Nettogewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,5 Prozent auf 5 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Dienstag in New York mitteilte. Bereinigt um Sonderposten fiel der Gewinn je Aktie allerdings um 15 Cent auf 1,20 Dollar, was in etwa den Analystenerwartungen entsprach. Die Aktie lag vorbörslich in den USA rund 0,8 Prozent im Minus.

Der Gesamterlös des Konzerns sank um 1,9 Prozent auf 32,9 Milliarden Dollar. Allerdings war das vor allem den sinkenden Geräteverkäufen geschuldet, mit denen die Telekomkonzerne ohnehin vergleichsweise wenig Gewinn machen.

Im Mobilfunk legten die Serviceumsätze des Rivalen der Deutsche Telekom-Tochter T-Mobile US um 3 Prozent zu.

Im Breitbandnetz stieg die Kundenzahl in den ersten drei Monaten überraschend stark um 437 000 - der höchste Zuwachs seit über einem Jahrzehnt.

Die Verizon-Aktie verliert im NYSE-Handel zeitweise 0,27 Prozent auf 37,00 US-Dollar.

NEW YORK (dpa-AFX)

