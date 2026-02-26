DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 +1,9%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin60.523 +2,7%Euro1,1610 -0,2%Öl90,89 +1,2%Gold5.193 +0,9%
Zahlenvorlage

Oracle-Aktie deutlich höher: SAP-Rivale bei Umsatz und Gewinn besser als erwartet

10.03.26 21:35 Uhr
NYSE-Titel Oracle-Aktie hebt ab: Gewinnsprung beim SAP-Rivalen - Analysten hatten weniger erwartet | finanzen.net

Für Anleger des Softwarekonzerns Oracle wurde es am Dienstag nachbörslich spannend: Das Unternehmen präsentierte die Bilanz für das abgelaufene Quartal.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
138,72 EUR 8,10 EUR 6,20%
Aktie kaufen

Oracle hat im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 einen Gewinn je Aktie von 1,79 US-Dollar erzielt und damit dem Vorjahreswert von 1,02 US-Dollar je Aktie übertroffen. Damit verdiente Oracle zudem mehr als am Markt erwartet worden war, die Analystenschätzungen für das EPS hatten sich im Vorfeld auf 1,70 US-Dollar belaufen.

Für den Umsatz hatten Experten unterdessen einen Wert von 16,92 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt, tatsächlich setzte der SAP-Konkurrent im Berichtsquartal 17,2 Milliarden US-Dollar um nach 14,13 Milliarden US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Im abgelaufenen dritten Viertel des Geschäftsjahres setzte der Konzern im Geschäft mit Rechenzentren (IaaS - Infrastructure as a Service) 4,9 Milliarden Dollar um, was mehr ist als von Analysten im Mittel erwartet. Auch der gesamte Konzernumsatz übertraf die Konsensschätzung. Für das Gesamtjahr gibt sich das Unternehmen nun zuversichtlicher für die Umsatzentwicklung.

Im nachbörslichen Handel an der NYSE zeigt sich die Oracle-Aktie zeitweise 7,56 Prozent höher bei 160,58 US-Dollar.

Sollte das Kursplus zur Wochenmitte Bestand haben, würde sich die Stabilisierung der Aktien fortsetzen. Sie waren seit dem Rekordhoch von fast 346 Dollar im September bis Anfang Februar um 60 Prozent auf rund 135 Dollar eingebrochen.

Gründe waren allgemeine Marktsorgen, dass sich Konzerne beim Aufbau der für den KI-Betrieb nötigen Infrastruktur finanziell übernehmen. Hinzu kommt die große Abhängigkeit von Oracle vom ChatGPT-Entwickler OpenAI. Beide Unternehmen hatten im vergangenen Jahr eine Vereinbarung getroffen, die OpenAI für 300 Milliarden Dollar Zugang zu Rechenzentrumskapazitäten von Oracle geben soll.

Auch muss sich Oracle im Infrastrukturgeschäft mit den Platzhirschen Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und GoogleCloud Platform (GCP) messen, die alle tiefe Taschen haben./mis

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
08:21Oracle OverweightBarclays Capital
09.03.2026Oracle OverweightBarclays Capital
04.03.2026Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
03.02.2026Oracle OverweightBarclays Capital
12.01.2026Oracle OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:21Oracle OverweightBarclays Capital
09.03.2026Oracle OverweightBarclays Capital
03.02.2026Oracle OverweightBarclays Capital
12.01.2026Oracle OverweightBarclays Capital
05.01.2026Oracle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.03.2026Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
05.01.2026Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
11.12.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen